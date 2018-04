Nachrichten | heute - in Deutschland - Lebensretter im Kühlschrank

Patientenverfügung, Medikamentenplan; wichtige Unterlagen sind in jedem Haushalt an einem sicheren Ort hinterlegt, aber im Notfall oft nicht auffindbar. In der Notfalldose sind die wichtigsten Daten des Patienten zuverlässig im Kühlschrank hinterlegt.