Nachrichten | heute - in Deutschland - Merkels Regierungserklärung

In ihrer Regierungserklärung formulierte die Kanzlerin eine deutliche Botschaft an US-Präsident Trump. Merkel prophezeite schwierige Gespräche in Hamburg und äußerte die Sorge, dass das Treffen durch Ausschreitungen von Gipfel-Gegnern überschattet wird.