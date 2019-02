Nachrichten | heute - in Deutschland - Müllskandal: Prozessauftakt in Stendal

Es ist einer der größten Müllskandale Deutschlands: Am Landgericht Stendal beginnt heute der zweite große Prozess um die illegale Entsorgung von Müll in der Tongrube Vehlitz. Um die Schäden in der Natur dort zu beheben, wird seit Jahren saniert.