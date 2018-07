Nachrichten | heute - in Deutschland - Neuer Bischof in Mainz

Bescheiden und nah am Menschen ist Professor Dr. Peter Kohlgraf. Bis vor kurzem war er noch Pfarrer einer kleinen Gemeinde und lehrte an der Katholischen Hochschule in Mainz. Am Sonntag wird er im Mainzer Dom zum neuen Bischof von Mainz geweiht.