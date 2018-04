Nachrichten | heute - in Deutschland - NRW nach der Wahl

Nach der Wahl in NRW stellt sich jetzt die Frage: Was nun? Am Morgen trafen sich die Fraktionen. Wahlsieger Armin Laschet ist nun auf Brautschau für eine Regierungsmehrheit. Eine schwarz-gelbe Regierungsbildung ist am wahrscheinlichsten.