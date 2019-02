Nachrichten | heute - in Deutschland - Abgasskandal: Razzia bei Audi

Kurz vor der Bilanzpressekonferenz des Autobauers haben Ermittler in der Zentrale in Ingolstadt sowie in Neckarsulm Büroräume durchsucht. Die Ermittlungen stehen im Zusammenhang mit dem VW-Abgasskandal. Der Verdacht: Betrug und strafbare Werbung.