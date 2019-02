Nachrichten | heute - in Deutschland - Richtermangel in Mecklenburg-Vorpommern

Fast zwei Drittel aller Richter und Staatsanwälte in den neuen Bundesländern gehen in den nächsten 15 Jahren in den Ruhestand. Es mangelt an Nachwuchs. Schlechte Gehälter und Arbeitsbedingungen sorgen für Missstimmung und viele unbesetzte Stellen.