Nachrichten | heute - in Deutschland - Roboter für Demenzkranke

Wenn Emma alle zwei Wochen zu Besuch kommt, dann ist die Stimmung in der Demenz-Wohngruppe in Kiel ausgelassen. Emma ist keine Pflegekraft, sondern ein Computer in Menschengestalt, der Freude und Abwechslung in den Heimalltag bringt.