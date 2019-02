Nachrichten | heute - in Deutschland - Salafist betreut Bombenleger

Der Fall erschütterte ganz Deutschland: Ein zwölfjähriger Junge, verstrickt in ein Netzwerk des IS, deponierte in Ludwigshafen zwei selbstgebaute Nagelbomben. Nun stellte sich heraus: Ein Betreuer im Jugendhilfeteam des Jungen ist selbst Salafist.