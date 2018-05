Nachrichten | heute - in Deutschland - Schokoladenfestival in Tübingen

Top-Chocolatiers aus der ganzen Welt präsentieren Schokolade in jeglicher Form auf Deutschlands größtem Schokoladenfestival, der chocolART in Tübingen. Bis Sonntag verwandelt sich die Universitätsstadt in eine Erlebniswelt rund um die süße Versuchung.