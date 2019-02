Nachrichten | heute - in Deutschland - Schwere Unwetter

In Frankfurt tobten gestern so schwere Gewitter, dass der Flughafen vorübergehend stillgelegt werden musste. Die Folge: 133 Flüge fielen aus. Aber auch Gemeinden in Franken hatten mit den Folgen des Unwetters zu kämpfen und fürchten Millionenschäden.