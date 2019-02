Nachrichten | heute - in Deutschland - Schweres Erdbeben in Mexiko

Mehr als 220 Tote, ganze Straßenzüge in Trümmern: In Mexiko bebte am Jahrestag des verheerenden Erdbebens von 1985 erneut die Erde – mit einer Stärke von 7,1. Besonders betroffen ist Mexiko-Stadt. Für die Einsatzkräfte beginnt ein Kampf gegen die Zeit.