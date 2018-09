Nachrichten | heute - in Deutschland - Achtung, Spinnen!

Auf der Suche nach einem Winterquartier kommen sie im Herbst in unsere Häuser. Hauswinkelspinnen, zwei bis drei gibt es in jeder Wohnung. Auch wenn der Anblick oft schon Ekel auslöst, kursieren über die nützlichen Tiere doch so einige Irrtümer.