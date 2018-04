Nachrichten | heute - in Deutschland - Stephan Weil bleibt Ministerpräsident

Der Landtag in Hannover stimmte mit großer Mehrheit für Stephan Weil, der nun an der Spitze einer – wie er es nennt – „großen Koalition der Vernunft“ steht. Nach den Landtagswahlen hatten sich SPD und CDU in zügigen Verhandlungen geeinigt.