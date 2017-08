Nachrichten | heute - in Deutschland - Störche vor dem Abflug

Nirgendwo in Deutschland brüten so viele Störche wie in Rühstädt, in Nordbrandenburg. Über 30 Storchenpaare beziehen alljährlich dort Quartier; doch jetzt – wie jedes Jahr Ende August – sammeln sie sich wieder, um die lange Reise gen Süden anzutreten.