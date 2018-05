Nachrichten | heute - in Deutschland - Teure Arena in Schierke

Der kleine Ort Schierke in Sachsen-Anhalt hat schon bessere Zeiten erlebt. In der Region mangelt es an Touristen, das Projekt "Feuerstein-Arena" soll dies ändern, doch es steht in der Kritik. Bereits das Dreifache betragen die Kosten für den Bau der …