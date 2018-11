Nachrichten | heute - in Deutschland - Umweltministerkonferenz in Bremen

Plastik vermüllt die Ozeane, Mikropartikel wurden zudem im menschlichen Körper nachgewiesen. Die EU will deshalb nun bestimmte Plastikprodukte verbieten. Was bedeutet das für Deutschland? Darüber sprechen heute die Umweltminister der Länder in Bremen.