Nachrichten | heute - in Deutschland - US-Angriffe auf syrische Militärbasis

Es ist der erste Eingriff von Donald Trump in den Syrien-Konflikt. Die USA haben mit 59 Marschflugkörper eine syrische Militärbasis nähe Homs angegriffen. Trump ordnete den Luftschlag als Antwort auf die chemischen Angriffe in Idlib an. Russland, der …