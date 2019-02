Nachrichten | heute - in Deutschland - Viermastbark Peking zurück in Hamburg

Jahrelang lag die historische Viermastbark Peking in einem Museum in New York, nun ist sie in ihre Heimat zurückgekehrt. In Hamburg soll der 1911 gebaute Großsegler wieder fitgemacht werden – als Wahrzeichen für das neue deutsche Hafenmuseum.