Nachrichten | heute - in Deutschland - heute - in Deutschland vom 12. Oktober 2018

Mit den Themen: Prozess um Kölner Archiveinsturz – Dreimal Freispruch, einmal Bewährung / Vor der Landtagswahl in Bayern – Endspurt der Spitzenkandidaten / Niederlande vs. Deutschland – Nachbarschaftsduell in Nations League