heute - in Deutschland vom 15. Januar 2020

Mit den Themen: Klimaschutz vor Verfassungsgericht – Umweltverbände gegen Bundestag / Biathlon-Weltcup in Ruhpolding – Ein Ort in großer Vorfreude / Der Wolf zurück in Hessen – Schäfer und Bauern in Sorge

something 13 min something 15.01.2020 Video verfügbar bis 15.01.2021 Video herunterladen