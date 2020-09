heute - in Deutschland vom 15. Oktober 2019

Mit den Themen: Nach gescheiterter Pkw-Maut – Opposition für Untersuchungsausschuss / Maschinenbau-Gipfel in Berlin – Digitalisierung verändert die Branche / Kein Geld für den Tierarzt – Verein hilft Mensch und Tier in Not

something 14 min something 15.10.2019 Video verfügbar bis 15.10.2020 Video herunterladen