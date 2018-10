Nachrichten | heute - in Deutschland - heute - in Deutschland vom 20. Juni 2018

Mit den Themen: Söder und Kurz reden über Asylpolitik – Bayern und Österreich an einem Tisch / DFB-Elf trainiert in Sotschi – noch drei Tage bis zum "Endspiel" / Was bei Unfallkameras erlaubt ist – Dashcams im Auto