Nachrichten | heute - in Deutschland - heute - in Deutschland vom 24. Mai 2017

Mit den Themen: Nach dem Attentat in Manchester – höchste Terroralarmstufe in England / Verschärfte Sicherheitslage in Berlin – vor Kirchentag und DFB-Pokal-Finale / Am liebsten bunt – neuer Frisurentrend: Regenbogenfarben