heute - in Deutschland vom 24. September 2020

Mit den Themen: Corona-Lage in Deutschland – Zahl der Neuinfektionen steigt weiter / Ausgewilderte Konik-Ponys verelenden – Der NABU steht in der Kritik / Ballettkunst der Superlative – Stuttgarter Schule in neuem Gebäude

something 15 min something 24.09.2020 Video verfügbar bis 24.09.2021 Video herunterladen