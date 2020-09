heute - in Deutschland vom 25. März 2020

MIt den Themen: Einigkeit in der Corona-Krise – Bundestag will Hilfspaket beschließen / Abitur in der Corona-Krise – Werden Prüfungen ausgesetzt? / Drakonische Strafen für Corona-Sünder – NRW hat Bußgeldkatalog

something 15 min something 25.03.2020 Video verfügbar bis 25.03.2021 Video herunterladen