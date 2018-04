Nachrichten | heute - in Deutschland - heute - in Deutschland vom 28. Juli 2017

Mit den Themen: Gericht will Diesel-Fahrverbote – Nachrüstung reicht nicht in Stuttgart / Hochwasserlage weiter angespannt – Wolfenbüttel teilweise überschwemmt / Korruptionsaffäre in Regensburg – Anklage gegen Oberbürgermeister