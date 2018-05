Nachrichten | heute - in Deutschland - heute - in Deutschland vom 30. Juni 2017

Mit den Themen: Hau-Ruck-Abstimmung im Bundestag – Ehe für alle beschlossen / Überflutungen in der Hauptstadt – heftigste Regenfälle in Berlin / Letzte Vorbereitungen in Speyer – vor der Trauerfeier für Kohl