Nachrichten | heute - in Deutschland - heute - in Deutschland vom 4. August 2017

Mit den Themen: Mehr belastete Eier in Deutschland – Auch Kuchen und Nudeln belastet? / Erstes Radgesetz Deutschlands? – Berlin will Radfahrer mehr schützen / Debakel in Niedersachsen – Rot-grüne Regierung verliert Mehrheit