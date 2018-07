Nachrichten | heute - in Deutschland - heute - in Deutschland vom 4. Juli 2018

Mit den Themen: Generaldebatte im Bundestag – Merkel verteidigt Asylkompromiss / Windkraft in der Krise – Adwen in Bremerhaven entlässt Mitarbeiter / Wässern und Ernten per Tastendruck – Biobauer bietet neues Konzept