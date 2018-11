Nachrichten | heute - in Deutschland - heute - in Deutschland vom 5. November 2018

Mit den Themen: Koalition aus Freien Wählern und CSU – Bayern unterzeichnet Papaya-Bündnis / Bürgerdialog in Dortmund – Was tun gegen Raser in der Stadt? / Heimat heute – Trucker-Treff im Hamburger Hafen