Wahlkampf in Niedersachsen

Direkt nach der Bundestagswahl, geht es in Niedersachsen weiter. Am 15. Oktober wird dort der neue Landtag gewählt. Das Wahlergebnis steht zwar noch in den Sternen, könnte aber ein entscheidendes Signal für die künftige Regierung in Berlin sein.