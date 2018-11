Nachrichten | heute - in Deutschland - Endergebnis der Hessenwahl steht aus

Der Ausgang der Landtagswahl in Hessen ist sehr knapp. Das Wahlergebnis könnte sich jedoch womöglich noch ändern. Besonders in Frankfurter Stimmbezirken erscheinen Ergebnisse unplausibel. Das Ergebnis aller Wahlkreise wird am 16. November erwartet.