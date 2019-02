Nachrichten | heute - in Deutschland - Was ist eigentlich G20?

Es ist momentan Thema Nummer eins in Deutschland: der G20-Gipfel, der offiziell morgen Mittag in Hamburg beginnt. Doch wofür steht G20 eigentlich? Wer kommt alles zusammen? Was soll besprochen werden? Welche Erwartungen treffen aufeinander?