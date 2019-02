Nachrichten | heute - in Deutschland - Urlaub an der Plöner Seenplatte

Die Holsteinische Schweiz bietet alles, was Urlauber brauchen: Idyllische Naturlandschaften zwischen Wiesen und Wäldern und vor allem herrliche Seen. Der Plöner See ist der größte See in Schleswig-Holstein und ein großartiges Wassersport-Revier.