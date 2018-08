Nachrichten | heute - in Deutschland - Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz

Im Gedenken an die Opfer des Attentats vor einem Jahr, wird heute der Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz eröffnet. Am 19. Dezember, dem Jahrestag des Anschlags, bleibt der Weihnachtsmarkt geschlossen; das Mahnmal für die Opfer wird dann eingeweiht.