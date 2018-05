Nachrichten | heute - in Deutschland - Wer zahlt bei Stromausfall?

Nach einem Unfall wurde in Essen eine Hochspannungsleitung beschädigt und der Strom durch die übrigen Leitungen gejagt. Das führte zu einer Überspannung in vielen Haushalten und ruinierte dort zahlreiche Geräte. Wer haftet in diesem Fall für den Schaden?