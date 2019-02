Nachrichten | heute - in Deutschland - Winterfreuden im Spreewald

Der Spreewald lockt nicht nur in den Sommermonaten Millionen Touristen an, sondern ist auch zur kalten Jahreszeit ein beliebtes Urlaubsziel. Ob Kahnfahrten mit Glühwein und Sitzheizung oder ein Besuch in der Spreewaldtherme.