Nachrichten | heute - in Deutschland - Stuttgart verbietet Wildtiere im Zirkus

Über ein Verbot von Wildtieren im Zirkus wird heftig diskutiert: Für die einen ist es Tierquälerei, für die anderen gehören die Auftritte der Tiere dazu. In Stuttgart sind Wildtiere in der Manege ab 2019 verboten. Dagegen will der Zirkus Krone klagen.