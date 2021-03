Historischer Verlust der CDU

Ministerpräsidentin Malu Dreyer wurde bei den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz in ihrem Amt bestätigt. Die CDU schneidet historisch schlecht ab. Überraschend war der Sieg der Freien Wähler, die mit knapp über 5 Prozent in den Landtag ziehen.

2 min 2 min 15.03.2021 15.03.2021 Video verfügbar bis 15.03.2022 Video herunterladen