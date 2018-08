Nachrichten | heute - in Deutschland - Hitze führt zu Fischsterben

Die Hitze der letzten Wochen lässt auch die Temperaturen der Flüsse und Seen ansteigen. Der Sauerstoffgehalt in den Gewässern sinkt und viele Fische verenden. In Hamburg wurden am letzten Wochenende tonnenweise tote Tiere eingesammelt.