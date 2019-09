Hochburgen der AfD

Der große Gewinner bei den Wahlen in Brandenburg und Sachsen ist die AfD. In beiden Bundesländern wird sie zweitstärkste Kraft. Was erhoffen sich die Menschen von der AfD, etwa in Spreenhagen in der Nähe von Potsdam und Berlin?

