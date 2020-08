Hochsaison in der Seehundstation

In der Seehundstation in Friedrichskoog haben die Mitarbeiter alle Hände voll zu tun, denn es ist Hauptwurfsaison. Hier werden Jungtiere aufgepäppelt, die ihre Eltern verloren haben. Die ersten können schon wieder in die Nordsee entlassen werden.

11.08.2020