Noch 7 h Stunden

Nachrichten | heute - in Deutschland - Hochwasser in Niedersachsen

In Hildesheim stieg der Pegel des Flusses Innerste in der Nacht wieder an. Die Wassermassen drücken noch immer auf die Deiche und Sandsäcke, doch bis jetzt halten sie stand. In Goslar wurde der Katastrophenalarm wieder aufgehoben.