Nachrichten | heute - in Deutschland - Hohes Wohlstandsgefälle

Laut einer Studie gibt es in Deutschland ein hohes Wohlstandgefälle zwischen den Regionen. Im Landkreis Starnberg bei München ist das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen fast doppelt so hoch, wie in der nordrhein-westfälischen Stadt Gelsenkirchen.