Hoyerswerda 30 Jahre danach

Die Kreisstadt Hoyerswerda in Sachsen ist seit dem Pogrom von 1991 ein Synonym für Ausländerfeindlichkeit. 30 Jahre später will die Stadt zeigen was aus ihr und den Vertragsarbeitern geworden ist.

