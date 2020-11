Huhn als Haustier

Der Trend in einer Stadtwohnung Hühner zu halten hat in den letzten Monaten zugenommen. Schnell wurde klar, die Bedingungen auf dem Balkon sind nicht ideal. Deshalb werden die Tiere wieder in Tierheimen abgegeben oder sogar ausgesetzt.

