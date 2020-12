Humboldt-Forum eröffnet digital

Sieben Jahre und 677 Millionen später eröffnet am Mittwochabend das Humboldt-Forum in Berlin. Corona-bedingt natürlich nur digital über einen Livestream. Vier Akteure bieten dort in Zukunft eine Plattform für Kunst, Kultur und Wissenschaft.

2 min 2 min 16.12.2020 16.12.2020 Video verfügbar bis 16.12.2021 Video herunterladen