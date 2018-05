Nachrichten | heute - in Deutschland - DFB-Elf im Trainingslager

In knapp drei Wochen beginnt die Fussball-WM. Die Vorbereitung im Trainingslager in Südtirol hat begonnen, obwohl die Mannschaft noch nicht vollzählig ist; Toni Kross muss am Samstag noch gegen Liverpool spielen. Dann heißt es für alle: Titelverteidigung!