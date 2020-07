Imageaufwertung durch Corona

In der Corona-Krise werden Pflegeberufe zu systemrelevanten Berufen erklärt. Nun steigen in Hamburg die Zahlen der Azubis in der Altenpflege. Erfährt der Beruf des Alten- und Krankenpflegers eine Imageaufwertung, auch bei jungen Menschen?

